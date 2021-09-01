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Taşova’ya atanan Elbistanlı kaymakam görevine başladı

Amasya'nın Taşova ilçesine atanan Elbistanlı Kaymakam Ahmet Gökcecik görevine başladı.

Taşova’ya atanan Elbistanlı kaymakam görevine başladı
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde, Ordu'nun Kumru ilçesinde ve Niğde'nin Ulukışla ilçesinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan hemşerimiz Ahmet Gökcecik, Amasya’nın Taşova ilçesine tayin edilmişti. Gökcecik, ilçedeki görevine başladı.

Ahmet Gökcecik kimdir?

Elbistan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan'da, lise öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Ocak 2019'da Erzincan Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Erzincan'da valilik stajını, Hatay'ın Belen ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde refiklik stajını tamamladı.

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Taşovaya Atanan Elbistanlı Kaymakam Görevine Başladı