banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Taşeron işçiler maaşlarını istiyor

Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde taşeron bir firmada çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıklarını belirterek nizamiye girişinde eylem yaptı.

Taşeron işçiler maaşlarını istiyor
 Çalıştıkları taşeron firmanın yetkililerine ulaşamadıklarını iddia eden işçiler, mağdur olduklarını ve çaresiz kaldıklarını söylediler. Taşeron firmanın 2 aylık maaşlarını ödemediğini anlatan işçiler, “Burada taşeron firmada bakım ve rehabilitasyon işi yapıyoruz. Ancak taşeron firma bizlere verdiği sözleri yerine getirmedi. Maaş taleplerimiz çeşitli bahanelerle ertelendi. Aradan 2 ay geçti ve henüz maaşlarımızı yatırmadılar. Firmanın yetkililerine ulaşamıyoruz. Buradaki herkes ev geçindiriyor. Maaşlarımızı alamadığımız gibi bize net bir şey de söylenmiyor. 2 aydır hiç ödeme yapılmadı. Nasıl geçinelim para almadan. Biz alın terimizin karşılığının ödenmesini istiyoruz. Mağdur edildik” diye konuştular.



Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.