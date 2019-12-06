Çalıştıkları taşeron firmanın yetkililerine ulaşamadıklarını iddia eden işçiler, mağdur olduklarını ve çaresiz kaldıklarını söylediler. Taşeron firmanın 2 aylık maaşlarını ödemediğini anlatan işçiler, “Burada taşeron firmada bakım ve rehabilitasyon işi yapıyoruz. Ancak taşeron firma bizlere verdiği sözleri yerine getirmedi. Maaş taleplerimiz çeşitli bahanelerle ertelendi. Aradan 2 ay geçti ve henüz maaşlarımızı yatırmadılar. Firmanın yetkililerine ulaşamıyoruz. Buradaki herkes ev geçindiriyor. Maaşlarımızı alamadığımız gibi bize net bir şey de söylenmiyor. 2 aydır hiç ödeme yapılmadı. Nasıl geçinelim para almadan. Biz alın terimizin karşılığının ödenmesini istiyoruz. Mağdur edildik” diye konuştular.
Taşeron işçiler maaşlarını istiyor
Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde taşeron bir firmada çalışan işçiler, 2 aydır maaş alamadıklarını belirterek nizamiye girişinde eylem yaptı.
06 Aralık 2019 Cuma 14:18
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