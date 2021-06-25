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Taşburun’daki pınar suyuna içilemez raporu

Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi’nde bulunan ‘Ketizmen Kaynak Suyuna’ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘içilemez’ raporu verildi.

Taşburun’daki pınar suyuna içilemez raporu
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Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi’nde bulunan ‘Ketizmen Kaynak Suyuna’ İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘içilemez’ raporu verildi.

Elbistan’da çoğu vatandaş tarafından içme suyu olarak kullanılan kaynaktan alınan numunelerin tahlili sonucu mikrobiyolojik parametre açısından uygunsuz olduğu tespit edildi.

İlçede son günlerde ishal vakalarının arttığına yönelik iddialar sonrasında Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nce içme suyu kaynaklarından numuneler alındı. Çevre Sağlığı Birimi personelleri, Taşburun Mahallesi’ndeki Ketizmen Kaynak Suyu’ndan aldıkları numunelerin tahlilini tamamlayarak rapor hazırladı.

Raporda söz konusu kaynağın Elbistan halkı tarafından içme suyu ve kullanma suyu olarak yoğun şekilde kullanıldığı belirtildi.

Kaynak suyunun, mikrobiyolojik parametre açısından uygunsuz olduğunun altı çizilen raporda, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na atıfta bulunularak, “Suların içilmesi fennen ve sıhhat için tehlikeli olan menba, kuyu, çeşme vesaire gibi mahallere belediyece o suyun mazarratlı olduğunu gösteren levhalar asılır’ hükmü gereğince kaynak suyunun bulunduğu yere insanların görebileceği şekilde ‘İçilmez’ ibareli levha veya tabela asılması gerekmektedir” denildi.

Ketizmen Kaynak Suyu’nun içme amaçlı olarak kullanılması için klorlama yapılması gerektiğinin altı çizilen raporda, “Bulaşıcı ve salgın hastalıkların önlenmesi ve halk sağlığının korunması adına dezenfeksiyon işleminin kesintisiz devam edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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