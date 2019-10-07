Taşburun Merkez Karamehmet Cami’in temeli törenle atıldı

1946 yılında yapılan Taşburun Merkezi Camii hem eskidiği için hem de mevcut durumdaki plan artık ihtiyaca cevap veremediğinden dolayı yıkılarak, yerine yapılacak olan Taşburun Merkez Karamehmet Cami’in temeline ilk beton törenle atıldı.

Taşburun Merkez Karamehmet Cami’in temel atma törenine Elbistan İlçe Jandarma Komutan Vekili Soner Arslan, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Elbistan Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kaya, Taşburun Mahalle Muhtarı Bilgin Aydın, cami imam hatipleri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan temel atma töreninde konuşan Taşburun Merkez Karamehmet Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murtaza Aytaç, “Bugün camimizin temelini atmak için toplandık. Hayırlı uğurlu olsun. Caminin bir an önce tamamlanması için tüm hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Hayırseverlerimize şimdiye kadar yaptıkları yardımlardan dolayı da teşekkür ediyoruz Emeği geçen kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi.

Daha sonra kürsüye davet edilen Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç, “Başkanımız daha önce arz ettiler, burada daha önce cami yaptırmış, yaklaşık 70 yıl kullanılmış. Yeni bir hayırsever kardeşimiz ve halkımız inşallah bu caminin yerine tekrar daha büyük bir ibadethane inşa etmeyi planlamışlar. Allah’ın mescitlerini yapmak, onarmak, ayağa kaldırmak, mamur etmek müşriklerin haddi değildir. Onların görevi değildir. Bir insan Allah’a inanmıyorsa bu camiden daha da büyüğünü yaptırsa Allah katında kıymeti yoktur. Onların iman etmedikleri müddetçe de amelleri boşa gitmiştir. Müşriklerin haddi değilse kimin peki görevi? Allah’ın camilerini ancak Allah’a iman eden, namazlarını kılan, zekatlarını veren ve Allah’tan başka kimseden korkmayanlar imar eder. Hidayete ermesi umulanlar da onlardır. Camilerimizi yapan, yaptıran, inşaatından tefrişine kadar, tefrişinden döşemesine kadar her türlü maddi manevi emeği geçen bütün kardeşlerimizi candan yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Rabbim hayırlarını daim eylesin. Amme menfaatine yapılan bir bina, okul, cami, yol, köprü insanların müstefit olduğu herhangi bir eseri yapmak demek sadaka-ı cariye olarak devam edeceğini biliyoruz. Hayırlı bir evlat bırakmak, insanların müstefit olduğu bir eser bırakmak, kitap yazmak, kitap bırakmak böylesi insanların amel defterleri kapanmıyor. Hayattayken insanların menfaatine dayalı bir eser bırakmışsak ölsek bile kıyamete kadar devam ediyor. Bu vesile ile emeği geçen bütün kardeşlerimizi candan kutluyorum. Bu camimizin açılışını da inşallah bir an evvel yaparız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Müftü Kılınç tarafından dua edildi ve kurban kesildi.



















