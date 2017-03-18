Taşburun Mahallesi’ne ASM yapılacak

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ihale ile Elbistan’a bağlı Taşburun Mahallesi’nde 7-8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

Kahramanmaraş İl Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Taşburun Aile Sağlığı Merkezi için, 7 Nisan 2017 günü ihale düzenlenecek.

Onikişubat-Mimarsinan 7-8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi, Elbistan-Taşburun 7-8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi, Pazarcık-Narlı 7-8 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi tek dosya halinde ihale edilecek.

7 Nisan 2017 günü saat 10.00’da, Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nda yapılacak olan ihaleyi kazanan firmaya, Aile Sağlığı Merkezlerini tamamlaması için 210 takvim günü süre verilecek.



