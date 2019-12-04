Tasarıya ‘evet’ oyu veren Aycan: “Oylamada muhalefet neredeydi?”

Daha önceki açıklamasını hatırlatan Aycan, "Sanayi kuruluşları ve termik santraller, bacalarını, filtrelerini ıslah etmeden çalışmamalı" dedi. Tasarıya karşı çıkan CHP ve İYİ Partili milletvekillerini işaret eden Aycan, “Termik santrallerle hava kirliliği üzerine hiç konuşmayanları, o gün gelmeyenleri sorgulamak lazım. Oylamaya muhalefetten 35 kişi katılmış” değerlendirmesini yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölge ve ülke gündemini meşgul eden termik santrallere filtre sistemi takılması yönündeki açıklamaları anımsatılan Aycan, bu beyanlarına rağmen teklife olumlu oy kullandığının belirtilmesi üzerine, “Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Amacım sağlık. Geçen haftalarda basın toplantısında termik santrallerin bacasız çalışmaması gerektiğini söyledim. Bunun insan ve çevre sağlığına olan zararlarını anlattım, şimdi de aynı fikirdeyim. Ben zararlarını anlattığımda kimse yanımda olmamış, bana destek vermemişti. Sadece termik santrallerin değil tüm sanayi kuruluşlarının bacalarının tehlikelerinden bahsettim. Hala aynı görüşümü tekrarlıyorum: Sanayi kuruluşları ve termik santraller, bacalarını, filtrelerini ıslah etmeden çalışmamalı” diye konuştu.

Aycan, "Cumhurbaşkanı veto etti, neler hissettiniz?" sorusuna ise, “Memnun oldum. En azından sesimiz duyulmuş” şeklinde cevap verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, kendisinin santrallere karşı duruşunun yerine oylamaya katılmayan CHP ve İYİ Partili milletvekillerinin sorgulanması gerektiğini savunarak, “54 maddenin içindeki bir madde termik santralle ilgili. Paketin tümüyle ilgili oylamaya katıldım. Parti grubumuzun aldığı bir karar var. Düzenlemede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, termik santrallere filtre yapılmasıyla ilgili bir takvim yayınlıyor. Termik santrallerle hava kirliliği üzerine hiç konuşmayanları, o gün gelmeyenleri sorgulamak lazım. Oylamaya muhalefetten 35 kişi katılmış” ifadelerini kullandı.