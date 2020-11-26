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Tartıştığı annesini öldürdü

Elbistan'da 56 yaşındaki bir anne, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı annesini öldürdü
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Olay, Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokakta meydana geldi. Sokak üzerindeki iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö.(56) ile oğlu Hakan Ö. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Hakan Ö, annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö'yü gözaltına alırken sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden anne Yurdagül Ö'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






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