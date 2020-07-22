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Tarsus’a atanan Dirican’dan Kaymakam Demir’e veda ziyareti

Mersin’in Tarsus ilçesine atanan Elbistan Vergi Dairesi Müdürü Duran Dirican, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e veda ziyaretinde bulundu.

Tarsus’a atanan Dirican’dan Kaymakam Demir’e veda ziyareti
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Elbistan Vergi Dairesi Müdürü olarak 2016 yılından 2020 yılına kadar ilçede görev yapan Duran Dirican, Mersin’e bağlı Tarsus ilçesine atandı. Dirican, bu çerçevede, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Dirican’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Kaymakam Demir, “İlçemizde yaklaşık 4 yıldır fiili olarak hizmet veren; vergi dairesi hizmetlerinde aktif, verimli ve görev bilinciyle yaptığı hizmetleri ile görev insanı liyakatini bizlere gösteren müdürümüze hayatında ve yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.


Yerel Manşetler
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Tarsus’a Atanan Dirican’dan Kaymakam Demir’e Veda Ziyareti
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ESNAF 2 hafta önce

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİM SAYIN MÜDÜRÜMÜN ŞAHİDİM LİYAKATLİ BİR KURUM MÜDÜRÜ. ALLAH YOLUNU AÇIK ETSİN...

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