Tarsus’a atanan Dirican’dan Kaymakam Demir’e veda ziyareti

Elbistan Vergi Dairesi Müdürü olarak 2016 yılından 2020 yılına kadar ilçede görev yapan Duran Dirican, Mersin’e bağlı Tarsus ilçesine atandı. Dirican, bu çerçevede, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti.

Dirican’a yeni görev yerinde başarılar dileyen Kaymakam Demir, “İlçemizde yaklaşık 4 yıldır fiili olarak hizmet veren; vergi dairesi hizmetlerinde aktif, verimli ve görev bilinciyle yaptığı hizmetleri ile görev insanı liyakatini bizlere gösteren müdürümüze hayatında ve yeni görev yerinde başarılar dilerim” dedi.