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TARSİM’den kayısı için poliçe uyarısı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Türkiye genelinde kayısı ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek en erken tarih olarak 14 Şubat’ta sona ermeye başlayacağını duyurdu.

TARSİM’den kayısı için poliçe uyarısı
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Üreticilere, yüzde 67’ye varan devlet desteğinden faydalanmaları ve tarım sigortalarını zamanında yaptırmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Üreticilerin kayısı ürünü için son poliçe kabul tarihlerini, acentelerinden ya da tarsim.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri hatırlatılan açıklamada, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Malatya ilimizde ‘don’ sebebiyle kayısı ürünü ciddi düzeyde zarar görmüştür. Nisan ve Mayıs, bu ürün için en riskli aylardır. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir. Şimdi vakit kaybetmeden, poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine giderek, kayısı ürününüzü, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere ilave olarak don riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalatınız.

Ayrıca, meyve ağaçlarınızı dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel-su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı; meyve bahçelerinizi dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, yangın, sel-su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı tarım sigortası ile güvence altına alabilirsiniz” denildi.


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