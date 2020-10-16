TARSİM, kuraklık sigortası ödemelerine başladı

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, Tarım Sigortaları Havuzu’nun ( TARSİM ), kuraklık tespit edilen parsellerdeki hasar ödemelerini, çiftçilerin hesabına yatırmaya başladığını söyledi.

TARSİM’in 2017 yılında uygulamaya geçirdiği İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda hasar tespiti yöntemi nedeniyle sigorta yaptıran çiftçi sayısında azalma olduğunu hatırlatan Başkan Bulut, “2019 yılı ekilişleri için 5 bin parselde kuraklık başvurusu yapıldı” dedi.

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası saha gözlem ve verim tespitleri sonucunda Elbistan’da buğdayda 25 kilogram, arpada ise 48 kilogram kayıp olduğunun belirlendiğini kaydeden Başkan Bulut, “İlçemiz son 4 yıldır kuraklık yaşıyor. Bundan dolayı da özellikle kıraç alanlarda çok ciddi verim kayıpları yaşandı. TARSİM, 2017 yılında kuraklık sigortasını başlattı. Çiftçimiz bu sigortaya ilk başta çok büyük ilgi gösterdi. Ancak, hasar tespitinde parselin değil de ilçenin baz alınması, sıkıntıları beraberinde getirdi. Bu nedenle poliçe yaptıran çiftçi sayısı her geçen yıl azaldı. 4 yıldır baş başa kaldığımız kuraklık nedeniyle bu sene 5 bin parselde verim kaybı yaşandığı için başvuru yapıldı. TARSİM eksperleri, saha gözlem ve verim tespitlerini tamamladı. İlçe genelinde buğdayda dekar başı 25 kilogram, arpada ise 48 kilogram verim kaybı yaşandığı tespit edildi. Tespit edilen miktarlarla ilgili ödemeler de çiftçilerimizin hesabına yatırılmaya başladı” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde hasar tespit yönteminin ilçe bazlı değil de mahalle bazlı yapılması yönündeki girişimlerinin sürdüğünü vurgulayan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Elbistan’da mahallelerimizin arasındaki mesafe yer yer 80 kilometreyi buluyor. Biz, bunu gündeme getirdik. TARSİM, kuraklık verim sigortasında ilçeyi baz aldığı sürece çiftçimizin mağdur olacağını TARSİM’e ve bakanlık yetkililerine ilettik. Bizim talebimiz mahalle bazlı bir yöntem geliştirilmesi yönünde. İnşallah bu talebimiz uygun bulunur” ifadelerini kullandı.