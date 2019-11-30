Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Fatih Özüpek’in (34) kullandığı 06 BGK 19 plakalı otomobil, Gücük Mahallesi civarında kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, diş hekimi olduğu öğrenilen sürücü Özüpek yaralandı. Özüpek, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.







