Tarlada çalışan işçiye 66 TL yevmiye verilecek

Dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de etkili olan koronavirüs (Kovid-19) salgını, gıdanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Elbistan’da da çiftçiler, baharın gelmesiyle birlikte tarlalarında alın teri dökmeye başladı. Koronavirüs tedbirlerini ön planda tutarak tarım faaliyetlerini sürdüren çiftçilerin, önümüzdeki günlerde başlayacak çapa mevsimi dolayısıyla işçi yevmiyeleri ve zirai faaliyetlerin birim fiyatları, Elbistan Ziraat Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantı ile belirlendi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut başkanlığındaki toplantı, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantı sonucunda tarım işçilerinin tam gün çalışma ücreti, çavuşluk dahil 68 TL olarak tespit edildi.

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, bu yıl tarımın daha da ön plana çıktığını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgının, tarımsal üretimin önemini katbekat arttırdığını vurgulayan Başkan Bulut, “Çin’den başlayan salgın, ülkemizde de can kayıplarına yol açmaya devam ediyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin kurumları bu salgını en hafif şekilde atlatabilmek için büyük özveri ile çalışıyor. Biz çiftçiler olarak da bu salgında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin yani üretmenin gayreti içerisindeyiz. Çiftçilerimiz, şuanda ülkemizin ihtiyacı olan ürünleri yetiştirmek için canla ve başla çalışıyor. Yaz ekini dediğimiz ürünlerimizin çapa zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tarlada çalışan işçilerin yevmiyeleri ile zirai faaliyetlerin birim fiyatlarını belirledik. Tarım işçilerinin, geçtiğimiz yıl elçilik (çavuşluk) dahil 58 TL olarak belirlenen tam gün çalışma ücretini 68 TL’ye çıkardık. Bu rakamın 66 TL’si işçinin, 2 TL’si ise elçinin olacak. Yüzde 15 gibi bir artışa gidilmiş oldu” dedi.

Tarlada çalışma esnasında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğinin altını çizen Başkan Bulut, “Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, ortalama 20 işçinin başında bir çavuşun (elçinin) bulunması gerekmektedir. Çavuşun yevmiyesi işveren tarafından ödenir. Yatılı gelen işçi için getirme işverene, gidiş işçiye aittir. Her gün gidiş, geliş yapan işçiler için işverenle işçiler kendileri anlaşacaktır. İşçi en az 8 saat çalışmak zorundadır. Açık kamyon ve kamyonetle işçi taşınamaz. İşçilerin zaruri ihtiyaçları işveren tarafından karşılanacaktır. İşçi 8 saatten fazla çalıştırıldığı takdirde, her saat için ayrıca ücret ödenmesi gerekir. Bu yıl içinde bulunduğumuz zor durumdan dolayı, tarlada çalışacak işçilerimiz de koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymak zorundadır. Tarlada sosyal mesafe kuralı asla ihlal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

Tarla sürümü, ilaçlama gibi zirai faaliyetlerdeki birim fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini kaydeden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Mazot fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bu faaliyetlerde artış yapmadık” dedi.

Başkan Bulut’un açıkladığı rakamlar ise şu şekilde oldu: “Sulu arazide çift sürümünün dönümü 30 TL, kıraç arazide ise 25 TL. Kültüvatör ve koplu çekiminin dönümü 15 TL, kürümlenin dönümü 13 TL, diskaronun dönümü 13 TL, tarla ilaçlama dönümü 10 TL, 1 tonluk depoda bahçe ilaçlama 100 TL ve 400 litrelik depoda bahçe ilaçlama ise 50 TL.”

Öğrencilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerine evlerinden devam ettiğini hatırlatan Başkan Bulut, bu konuda da ailelere seslenerek okul çağındaki çocukların tarlada çalışmaması gerektiğinin altını çizdi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, son olarak “Çiftçimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.