Tarlada çalışan işçinin yevmiyesi 58 TL oldu

Elbistan’daki işçi yevmiyeleri ile zirai faaliyetlerin birim rakamları Elbistan Ziraat Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantı ile belirlendi. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, yönetim kurulu üyeleri, tarla sahipleri ile tarım işçisi temsilcilerinin katıldığı ve tarım işçilerinin tam gün çalışma ücretinin çavuşluk dahil 60 TL olarak tespit edildiği toplantıda sulu arazisini başkasına sürdürmek isteyenlerin de mazot fiyatlarındaki artışla birlikte dönüm başı 30 lira ödemesi kararlaştırıldı.

İşçi yevmiyeleri ile tarla sürümü gibi zirai faaliyetlerin de dönüm ücretlerinin belirlendiğini ifade eden Başkan Memet Ali Bulut, ortalama yüzde 20 oranında artış yapıldığını söyledi.

“Bu fiyatı belirlemek bizler için çok zor. Enflasyon yükselmiş. Vatandaş olarak işçilerimizin ev geçindirme rakamları yükselmiş; diğer taraftan mazot ve gübre fiyatlarındaki ciddi artışlar çiftçimizin belini bükmüş durumda. Her iki tarafın da sıkıntıları belli. Hububat fiyatları belli, ekmeğin fiyatı belli. Ülkemiz düze çıktığı ve çiftçimiz de ferahladığı zaman inşallah işçiye daha fazla veririz. Bu sene işçi yevmiyelerinde yüzde 20’lik bir artış yaptık. Enflasyona göre belirledik. Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, 2019 yılı için tarlalarda çalışma mevsimi başladığından, tarım işçilerinin 1 günlük işçi yevmiyesi, çavuşluk (elçilik) içinde olmak üzere 60 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamın 58 TL’si işçi yevmiyesi 2 TL’si de çavuşun (elçinin) olacaktır. Ortalama 20 işçinin başında bir çavuşun (elçinin) bulunması gerekmektedir. Çavuşun yevmiyesi işveren tarafından ödenir. Yatılı gelen işçi için getirme işverene, gidiş işçiye aittir. Her gün gidiş, geliş yapan işçiler için işverenle işçiler kendileri anlaşacaktır. İşçi en az 8 saat çalışmak zorundadır. Açık kamyon ve kamyonetle işçi taşınamaz. İşçilerin zaruri ihtiyaçları işveren tarafından karşılanacaktır. İşçi 8 saatten fazla çalıştırıldığı takdirde, her saat için 7,5 lira ayrıca ücret ödenmesi gerekir” dedi.

Özellikle okul çağında olan çocukların tarlada çalıştırılmaması gerektiği vurgulayan Başkan Bulut, “Çavuşlarımızdan ve çiftçilerimizden okul çağındaki çocuklarımızın tarlada çalıştırılmamalarını istiyoruz. Bazı aileler maddi durumları iyi olmadığı için özellikle de okul çağındaki kız çocuklarını da yanlarında tarlaya götürüyor. Buna kesinlikle izin verilmemeli. Çocuklarımızın yeri okuldur. Buna dikkat edilmeli. Bölgemizde çiftçilik yapan herkesin bu fiyatlara uymak zorunluluğu vardır. Çiftçimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.