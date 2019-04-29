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Tarlada çalışan işçinin yevmiyesi 58 TL oldu

Elbistan Ziraat Odası, ilçe genelindeki tarım işçilerinin 2019 yılı için tam gün çalışma ücretini geçtiğimiz yıla göre 10 lira artırarak 58 TL olarak belirledi. 8 saatten fazla çalışan tarım işçisine ise her saat için ayrıca ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

Tarlada çalışan işçinin yevmiyesi 58 TL oldu

Elbistan’daki işçi yevmiyeleri ile zirai faaliyetlerin birim rakamları Elbistan Ziraat Odası Meclis Salonu’nda yapılan toplantı ile belirlendi. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Memet Ali Bulut, yönetim kurulu üyeleri, tarla sahipleri ile tarım işçisi temsilcilerinin katıldığı ve tarım işçilerinin tam gün çalışma ücretinin çavuşluk dahil 60 TL olarak tespit edildiği toplantıda sulu arazisini başkasına sürdürmek isteyenlerin de mazot fiyatlarındaki artışla birlikte dönüm başı 30 lira ödemesi kararlaştırıldı.

İşçi yevmiyeleri ile tarla sürümü gibi zirai faaliyetlerin de dönüm ücretlerinin belirlendiğini ifade eden Başkan Memet Ali Bulut, ortalama yüzde 20 oranında artış yapıldığını söyledi.

“Bu fiyatı belirlemek bizler için çok zor. Enflasyon yükselmiş. Vatandaş olarak işçilerimizin ev geçindirme rakamları yükselmiş; diğer taraftan mazot ve gübre fiyatlarındaki ciddi artışlar çiftçimizin belini bükmüş durumda. Her iki tarafın da sıkıntıları belli. Hububat fiyatları belli, ekmeğin fiyatı belli. Ülkemiz düze çıktığı ve çiftçimiz de ferahladığı zaman inşallah işçiye daha fazla veririz. Bu sene işçi yevmiyelerinde yüzde 20’lik bir artış yaptık. Enflasyona göre belirledik. Oda Yönetim Kurulunun kararı gereği, 2019 yılı için tarlalarda çalışma mevsimi başladığından, tarım işçilerinin 1 günlük işçi yevmiyesi, çavuşluk (elçilik) içinde olmak üzere 60 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamın 58 TL’si işçi yevmiyesi 2 TL’si de çavuşun (elçinin) olacaktır. Ortalama 20 işçinin başında bir çavuşun (elçinin) bulunması gerekmektedir. Çavuşun yevmiyesi işveren tarafından ödenir. Yatılı gelen işçi için getirme işverene, gidiş işçiye aittir. Her gün gidiş, geliş yapan işçiler için işverenle işçiler kendileri anlaşacaktır. İşçi en az 8 saat çalışmak zorundadır. Açık kamyon ve kamyonetle işçi taşınamaz. İşçilerin zaruri ihtiyaçları işveren tarafından karşılanacaktır. İşçi 8 saatten fazla çalıştırıldığı takdirde, her saat için 7,5 lira ayrıca ücret ödenmesi gerekir” dedi.

Özellikle okul çağında olan çocukların tarlada çalıştırılmaması gerektiği vurgulayan Başkan Bulut, “Çavuşlarımızdan ve çiftçilerimizden okul çağındaki çocuklarımızın tarlada çalıştırılmamalarını istiyoruz. Bazı aileler maddi durumları iyi olmadığı için özellikle de okul çağındaki kız çocuklarını da yanlarında tarlaya götürüyor. Buna kesinlikle izin verilmemeli. Çocuklarımızın yeri okuldur. Buna dikkat edilmeli. Bölgemizde çiftçilik yapan herkesin bu fiyatlara uymak zorunluluğu vardır. Çiftçimize ve çalışanlarımıza hayırlı olsun. Bol kazançlı ve bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.

Arazilerindeki zirai faaliyetlerle ilgili olarak da rakamları açıklayan Bulut, bu konuda da, “Mazota gelen zamlar nedeniyle sulu arazide çift sürümünün dönümü 30 TL, kıraç arazide ise 25 TL olarak belirlenmiştir. Kültüvatör ve koplu çekiminin dönümü 15 TL, kürümlenin dönümü 13 TL, diskaronun dönümü 13 TL, tarla ilaçlama dönümü 10 TL, 1 tonluk depoda bahçe ilaçlama 100 TL ve 400 litrelik depoda bahçe ilaçlama ise 50 TL’den ücretlendirilecektir” ifadelerini kullandı. 





 

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Kazım 3 hafta önce

Rakamlar yanlış yazılmış galiba. Asgari ücret yevmiyesi 58 değil 85 liradır. Yıl 12 ay iş de vermiyolarki daha az olsun diyelim. 2 liradan domates satıp işçiye vermemek olurmu?

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DOĞAN 3 hafta önce

Bir işçi akşama kadar çalıştığında ancak 1 kilo et alır. Herkes memnun demek ki hayatından. Elbistanlı daha memnundur eminim.

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Yusuf 3 hafta önce

Bir işçi haftada 7 gün çalışsa bile 1740 tl kazanacak, yani ayda 300 $ in altında , endonezya sri lanka vs ülkeler de bu fiyata işçi bulamazsın. Başkanlık sistemi ile ülkeyi uçuracağız diyorlardı, tam uçurdular

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isci 3 hafta önce

utun isleri yapan emekciler parayı alan çavus 100 lira kadar iscinin hakkı 80 lira olmalı

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Seradar 3 hafta önce

Yazik gunak bakan aciklamisda mahsul cikis fiyatindan taban yapiyor sicak altinda calisanlarada 100 tl olsunadalet olsun

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Vatandas 3 hafta önce

Bu 58 lira yovmiye veren ya hesap bilmiyor ya piyasadan haberi yok ey iscim gitmeyin bu kadar insan emegi ucuz degil

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Mehmet 3 hafta önce

Bir yılda mazota % 25 zam gübreye %80 zam gelmiş çiftçi girdileri yüksek çiftçinin ürünü para etmiyor çiftçinin elinden çıkınca 2 katına satılıyor işçiyede çiftçi de diyecek söz bulamıyorum Allah yardımcımız olsun

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gazeteci 3 hafta önce

Elbistan halkından daha aç gözlü daha nefsine düşkün daha vurdumduymaz bir halk yoktur. İşsizlik almış başını gidiyor asgari ücret 2020 TL değil asgari ücret 1200-1300 tl'ye iş bul öpüp başına kocayan ama herkes memnun iş verenler tabi memnun olacakta çalışanlara ne demeli bu millete her şey müstahak inşAllah daha da kötü olur durumlar herkes onu hak ediyor.

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