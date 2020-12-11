Tarlada bulduğu yaralı şahine şefkat eli uzattı

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nde çiftçilik yapan vatandaş, tarlada bulduğu yaralı şahine şefkat elini uzattı.

Çatova Mahallesi’nde çiftçilik yapan Halil İbrahim Özcan isimli vatandaş, akrabası Orhan Özcan’la birlikte tarlada dolaşırken çırpınan bir kuş gördü. Kuşun yanına gittiklerinde yaralı olduğunu fark eden Özcan, şahini alarak evine götürdü. Özcan, ilk tedavisini evinde yaptığı yaralı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği’ne götürerek yetkililere teslim etti.

Özcan, yaralı şahinin tekrar eski sağlığına kavuşmasını istediğini belirterek, “Tarlada buldum bu kuşu. Yaralıydı ve uçamıyordu. Ben evimde baktım ama tedavisinin uzman ellerde yapılması gerekiyor. O yüzden yetkililere teslim ettim. Onlar da tedavisini yapıp tekrar doğaya salacaklar inşallah” dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği yetkilileri de Halil İbrahim ve Orhan Özcan’a duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.



