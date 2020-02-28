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Tarla ve işyerleri kiralanacak

Elbistan Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan ilçeye bağlı 19 kırsal mahalledeki tarla vasfındaki taşınmazlarla ilçe merkezindeki bazı işyerlerinin kiralanması için ihale düzenleyecek.

Tarla ve işyerleri kiralanacak
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Elbistan Belediyesi, ilçeye bağlı Ağlıca, Akarca, Balıkçıl, Beyyurdu, Çalış, Doğan, Eldelek, Alembey, Geçit, Gökçek, Gümüşdöven, Izgın, İğde, Karahüyük, Kayageçit, Çatova, Taşburun, Topallı ve Çiçek mahallelerindeki tarla vasfındaki 72 parsel sulu ve kıraç arazinin kiralanması için ihale düzenleyecek. 3 yıllığına kiralanacak tarlaların en büyüğü 67 dönümle Gümüşdöven Mahallesi’nde yer alıyor. Kiralanacak en fazla parsel ise Izgın Mahallesi sınırları içerisinde bulunuyor. Izgın Mahallesi’nde 20 parselin kiralanması planlanıyor. Söz konusu tarlaların kiralama ihaleleri, 11-12 Mart tarihlerinde Elbistan Belediyesi meclis salonunda yapılacak. Açık artırma usulü ile yapılacak ihaleyi kazanan kiracı, birincilin kira bedeli ile diğer resmi giderleri peşin olarak ödeyecek. 2.ve 3.yılların kira bedeli ise yurt içi fiyat endeksi oranında artırılarak sözleşme tarihinde ödenecek. Belirlenen muhammen bedellerden KDV ve tellaliye ile damga vergisi ayrıca alınacak. İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam 1 yıllık ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 6 oranında kesin teminat alınacak. Tarla vasfındaki araziler, başka bir amaç için kullanılamayacak.

Ayrıca, ilçe merkezindeki mülkiyeti Elbistan Belediyesi’ne ait olan 8 işyeri kiralanacak. Kiralanacak işyerlerinin 5’i, açık pazar alanında bulunuyor. Açık pazar alanındaki işyerlerinin 1 yıllık kira bedeli ise 5 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu işyeri kiralama ihalesi ise 12 Mart’ta düzenlenecek.


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