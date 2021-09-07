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Tarla tesviyesine lazerli çözüm

Türkiye’nin birçok bölgesinde uzun yıllardır kullanılan lazerli tesviye makinesi, artık bölge çiftçisinin de en büyük yardımcısı olacak.

Tarla tesviyesine lazerli çözüm
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Afşin’e bağlı Çoğulhan Mahallesi’nde çiftçilik yapan Sermet Yıldız; daha hassas seviyede uzun yıllar süren toprak oluşumunu verimli kullanmak için teknolojiden faydalanmaya başladıklarını söyledi.

Lazerli tesviye makinesinin Ege, Trakya ve Çukurova çiftçisi tarafından yaklaşık 25 yıldır kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, “Çeyrek asırlık gecikmeyle de olsa bu teknolojiyi ile tanışarak Afşin-Elbistan ovasında bir ilke daha imza attık” dedi.

Tarla tesviyesinin zirai faaliyetlerde büyük önem arz ettiğini dile getiren Yıldız, “Değişen üretim metotları ile tarımsal üretim döngüsü için ekim, dikim, sulama ve hatta makineli hasat için toprağın düzlem yüzeyini paralel hale getirmek önem taşımaktadır. Biz de bunu sağlamak için birçok imkan ve teknoloji var. Lazerli tesviye makinesi de bunlardan biri. Ülkemizin birçok bölgesinde bu ekipman kullanılıyordu. Biz de, daha hassas seviyede uzun yıllar süren toprak oluşumunu verimli kullanmak için teknolojiden faydalanmak istedik” şeklinde konuştu.

Tarımsal üretim toprağın döngüsünün etkin, verimli ve sürdürülebilir olması için tesviyenin önemine değinen Yıldız, “Tarla tesviyesi, faydalı yüzey toprağı kaybı kontrol altına almada ve suyun yüzde 60’a varan miktarda daha verimli kullanmada en faydalı işlemlerden biridir. Kullanılabilecek toprak miktarının artması, hektar başına düşen ürünün artması demektir. Tam yapılmış bir tesviye ile zirai mekanizasyon kolaylaşır. Yüzde 50 daha verimli gübre kullanımı sağlar. Daha fazla ürün elde edilmesinde ilk yıl yüzde 30 bir verim artışı yaşandığı bilinmektedir” dedi.

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