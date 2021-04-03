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Tarla sürerken bulduğu sikke ve sadaka taşını müzeye bağışladı

Elbistan’da çiftçilik yapan Bünyamin Beştepe, tarlasını sürerken bulduğu gümüş sikke ve sadaka taşını Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışladı.

Tarla sürerken bulduğu sikke ve sadaka taşını müzeye bağışladı
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Oğuz hakimiyetinin sembolü olan ok ve yay bulunan gümüş sikkenin Selçuklulardan kalma olduğu ve yaklaşık 800 yıl önce basıldığı tahmin ediliyor.

İlçeye bağlı Karahüyük Mahallesi’nde çiftçilik yapan Bünyamin Beştepe, kendisine ait tarlada traktörle çalışırken pulluğa bir taş parçası takıldı. Beştepe, traktörünü durdurarak taşı topraktan çıkardı. İncelediği taşın elle oyulduğunu ve delik olduğunu gören Beştepe, toprak yüzeyinde de 1 adet gümüş sikke olduğunu gördü. Beştepe, bir yüzünde Selçukluların sembolü olan, at üstünde ok ve yay tutan asker tasviri; diğer yüzünde de dönemin halifesiyle ilgili hutbeye atıf yapan yazılar bulunan gümüş sikke ve sadaka taşı olduğu tahmin edilen delikli taşı, Elbistan Şehir Müzesi’ne getirerek yetkililere teslim etti.

Şehir Müzesi yetkilileri, yaklaşık 40 santimetre uzunluğundaki taş üzerinde inceleme yaptı. Daha sonra gümüş sikke ve taş müzede muhafaza altına alındı.

Tarihi değeri olan eşyaları Elbistan Şehir Müzesi’ne bağışlayan Bünyamin Beştepe, “Bu sikke ve taşı, kendime ait tarlada çalışırken buldum. Bir tane gümüş sikke ve tahminimce sadaka taşını Elbistan Şehir Müzesine bağışladım. Bunlar tarihi eserler ve geçmişimize ait izler taşıyorlar. Müzede bulunmaları ya da sergilenmeleri en doğru şey. Be de hiç düşünmeden getirdim ve müzeye teslim ettim” dedi.

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Tarla Sürerken Bulduğu Sikke Ve Sadaka Taşını Müzeye Bağışladı