Tarımsal üretimde münavebe şartı 1 yıl ertelendi

Başkan Bulut, tarımsal desteklemelerde münavebe (ekim nöbeti) şartı ile ilgili başlangıç yılının, 2018 yerine 2019 olarak belirleneceğinin bilgisini aktardı.

Bu erteleme kararının alınması için uzun süredir çaba gösterdiklerini belirten Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Bir parsele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya 3 kez ekilmesi durumunda, üçüncü üretim için destekleme ödemeleri yapılmamasını öngören şart, 1 yıl ertelenmiştir. Koronavirüs salgını ve kuraklık gibi doğal afetler nedeniyle zor bir yılı geride bırakan çiftçiler açısından söz konusu erteleme kararı büyük önem arz ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan münavebeli ekim işlemlerinde 2018 yılı ekilişleri değil 2019 yılı ekilişleri baz alınacak. Örneğin; 2018,2019 ve 2020 yıllarında aynı parsele arpa eken bir çiftçimiz tarımsal destekleme alabilecek. Ancak, 2019,2020 ve 2021 yılında aynı ürün olursa destekleme alamayacak. Bu yüzden şuan devam eden ÇKS başvurularında çiftçilerimiz daha dikkatli olsunlar. ÇKS başvuruları 2021 üretim sezonuna ait olup; aynı parselde 3.ekilişi olduğunda o parselde ekilen ürün için destek alamayacaklardır” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut,”Çiftçilerimizin sesine kulak veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, TZOB Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakan Bakanlığı Köyişleri Komisyon Başkanımız Sayın Yunus Kılıç’a ve destek veren herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.