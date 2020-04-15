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Tarımsal sulama kanalları temizleniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı kırsal mahallelerde tarımsal amaçlı kullanılan sulama kanallarının temizliğine başladı.

Tarımsal sulama kanalları temizleniyor
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 Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Afşin ve Elbistan İlçelerine bağlı kırsal mahallelerde bulunan tarımsal sulama kanalları temizlendi. Ekipler tarafından Elbistan’da Doğan, Büyükyapalak, Kışlaköy, Kalealtı, İğde ve Çalış mahallelerinde Afşin İlçesinde ise Bakraç, Hurman, Kangal, Arıtaş, Emirilyas, Çobanbeyli, Kuşkayası mahallelerindeki tarımsal sulama kanalları temizlendi.

Kanal temizliği çalışmalarının ilçe genelindeki diğer mahallelerde de devam ettiği bildirildi.


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