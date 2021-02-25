Tarımda modern sulama sistemleri kullanımına hibe desteği

Modern bireysel sulama sistemleri için 5 yıl hibe desteği verilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi gurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, Güneş enerjili sulama sistemi kurulması olmak üzere yedi adet yatırım konusunda, tüm illerde uygulanacak. Başvurularının kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının yüzde 50’si çiftçiler tarafından karşılanacak. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek.

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon TL’yi geçemeyecek. Başvuruları kabul edilen başvuru sahipleri, değerlendirme sonuçlarının yayımlanmasının son gününden itibaren on gün içerisinde, il müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalayacak. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahipleri hibe desteğinden yararlandırılmayacak.