Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar anlatılacak

Elbistan’da, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programı kapsamında ekonomik yatırımların anlatılacağı bir toplantı düzenlenecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve tüm yatırımcılarla çiftçileri toplantıya davet eden Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ayhan Özcan, şunları söyledi:

“Tarıma dayalı ekonomik yatırım desteklemeleri başvuruları alınmaya başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi’ ile ilgili; tarımsal ürünlerin işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve tarımsal üretime yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verilecektir. Kahramanmaraş İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz personelleri tarafından 9 Kasım 2016 Çarşamba günü saat 13.30’da Elbistan Ziraat Odası toplantı salonunda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Konuyla ilgilenen yatırımcıların ve çiftçilerimizin toplantıya katılmaları önemle rica olunur.”



