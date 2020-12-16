Tarım sigortası borcu bulunan çiftçilere yapılandırma hatırlatması

Akbalaban, bu çerçevede Elbistan Ziraat Odası’nı ziyaret etti. SGK Elbistan İlçe Müdürü Mustafa Kaynak’ın da bulunduğu ziyarette Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’la görüş alışverişinde bulunan Akbalaban, söz konusu kanunda tarım sigortası borcu olan çiftçiler için de kolaylıklar tanındığını söyledi.

Başvuruların 31 Aralık tarihinde sona ereceğini belirten Akbalaban, çiftçilerin de tarım sigortası borçlarının yapılandırma kapsamında olduğunu ifade etti.

istifade etmesi gerektiğini ifade eden SGK Kahramanmaraş İl Müdürü Harun Akbalaban; “Söz konusu kanun ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, 31.12.2020'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer’ileri, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primleri, yapılandırma kapsamına alındı” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut da, odaya kayıtlı 5 bin 300 çiftçi olduğunu hatırlattı. Tarım sigortası borcu olan çiftçilerin, bu imkandan mutlaka yararlanmalarını isteyen Başkan Bulut, “Sigorta borcu olan çiftçilerimiz için büyük kolaylık sunuluyor. Faizler yeniden yapılandırıldığı için borç miktarında da önemli azalma oluyor. Borç, peşin olarak ödendiğinde çiftçimizin daha çok lehine oluyor. Tüm çiftçilerimizden bu imkandan yararlanmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.