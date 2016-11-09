Tarım Müdürlüğü’nden hibe desteği semineri

21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanacak olan yüzde 50 hibeli Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği, Elbistanlı çiftçi ve yatırımcılara tanıtıldı.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli mühendisler Cuma Güngör ve İdris Paksoy tarafından yapılan sunum ile hibe destekleri ve kapsadığı alanlar ayrıntılı olarak anlatıldı.

Elbistan Ziraat Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen seminer, Elbistan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ayhan Özcan’ın selamlama konuşması ile başladı.

Daha sonra mikrofona gelen mühendisler Cuma Güngör ve İdris Paksoy, sinevizyon eşliğinde sunumlarını yaptılar.

Bakanlık tarafından 11. Etabı uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 21 Ekim 2016 tarih ve 29864 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girerken, bu tebliğ ile yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham derinin işlenmesi, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımlarının hibe desteği kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Seminerde ayrıca şu bilgilere yer verildi: