Tarım Kredi’den kuraklık sigortası toplantısı

Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) Gaziantep Bölge Birliği tarafından Elbistan’da, Kuraklık Verim Sigortası ve diğer sigorta paketlerine ilişkin olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Elbistan’da sigortacılık ürünlerinin tanıtımına yönelik olarak, 2017 yılı TARSİM genel uygulamalar ve kuraklık sigortası kapsamı ve hasar süreçleri ile ilgili Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) Gaziantep Bölge Birliği yetkililerince Elbistan’da toplantı gerçekleştirildi. Yapılan bilgilendirme toplantısına, Gaziantep Bölge Birliği Yönetim Kurulu üyesi Yakup Tekdemir, Gaziantep Bölge Müdür Yardımcısı Levent Uslu, Yönetmen M. Metin Doğan, Elbistan TKK Yönetim, Denetim Kurulu Üyeleri ve Afşin, Göksun, Ekinözü ve bu ilçelere bağlı kooperatif personelleri katıldı.

Toplantıda yapılan sunumun İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile ilgili başlığında İlçe Bazlı Kuraklık Sigortası’nın kıraç arazilerde sertifikalı tohumluk kullanılarak yapılan buğday tarımını kapsadığı belirtildi. İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nın 81 ilin tümünde yürürlüğe girdiğinin kaydedildiği sunumda, Kahramanmaraş’ta son poliçe kabul tarihinin de 28 Şubat 2016 olduğu hatırlatıldı.

Kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış teminatında primin yüzde 60'ının devlet tarafından karşılandığının ifade edildiği sunumda, çiftçilerin dolu paketinden bağımsız ayrı poliçe düzenleme imkanlarının varlığı belirtildi. Tüm bitkisel ürünler için; dolu paket teminatı (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ) risklerinin neden olduğu miktar kaybı ile yaş meyve, sebze ve kesme çiçekler için doludan kaynaklanan kalite kaybının sigorta kapsamında olduğunun da bilgisi aktarıldı.