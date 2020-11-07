Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan borçlar yapılandırılacak

Kamuya olan borçlara yapılandırma getiren, çalışma hayatında esnekleşmeye ilişkin hükümler bulunan torba yasanın kapsamı genişletildi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanan teklifin kapsamına AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeyle Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerinin borçlarının da taksitlendirilerek yapılandırılması hükümleri eklendi. Kabul edilen önergeye göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan krediler yapılandırmadan yararlanacak.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. İlk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenecek. Tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31 Ağustos 2020 tarihinden önce kullandırılan ve kanun yayınlandığı tarih itibarıyla muaccel halen gelen krediler yapılandırılacak. Daha önce yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenemeyen borçlar da yapılandırma kapsamında olacak. İki ay içinde başvurulması halinde, bunların ödenmeyen kısımlarına yüzde 3 faiz uygulanarak yapılandırma gerçekleştirilecek.

Kanunun yayınlandığı tarihten sonraki sürelere ilişkin herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmayacak. Kanun yayınlanmadan önce dava konusu edilmiş alacaklar da borçlunun istemesi halinde, davadan vazgeçme şartıyla yapılandırılabilecek. Hakkında icra takibi başlatılan borçlular da yapılandırmadan yararlanmak isterse, icra takipleri durdurulacak.