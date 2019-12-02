Tarım Kredi Kooperatifi’nden çiftçilere toprak analizi hizmeti

Gaziantep Bölge Birliği’ne bağlı 2245 sayılı Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi, ilçe çiftçisinin bilinçli tarımın ilk adımı olan toprak analizi çalışmasını tamamladı. Bu çerçevede, kooperatifin iştiraki olan Gübretaş’la birlikte arazi çalışması, ortak ziyareti ve toprak numunesi alma çalışmaları yapıldı. Çalışmaya, Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Tülin Fırtına, Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi Ziraat Mühendisi Zeki Meşe, Gübretaş Satış Yöneticileri ferdi Vural ile Muhammed Erhan Özer ve Mutlucan Şeker Ziraat Mühendisi Onur Kul katıldı.

Toprak analizi ve arazi çalışması hakkında bilgi veren Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Tülin Fırtına, toprak sağlığının korunması için bilinçli tarımın yaygınlaşması gerektiğine dikkati çekti. Bilinçli tarımın en önemli adımının ise toprak analizi yaptırmaktan geçtiğini dile getiren Fırtına, “Tarım Kredi Kooperatifi olarak bu amaçla iştirakimiz olan Gübretaş’ın personelleri ile birlikte çiftçilerimize yönelik bir çalışma başlattık. Çalışma kapsamında 15 mahallede 101 çiftçimize ulaşarak toprak numunesi alımı yapıldı. Bu çalışma ile bölgede yetiştirilen şekerpancarı, mısır, ayçiçeği buğday ve arpada doğru ve dengeli besleme programları ile üreticimizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Doğan Mahallesi çiftçilerinden Hacı Hasan Ceran da, Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi’nin yaptığı bu çalışmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, “Tarlalarımızdan numune alındı. Toprak analizlerimiz yapılacak ve çıkacak sonuçlara göre hangi gübreyi ne ölçüde kullanacağımız ortaya çıkacak. Biz de bu doğrultuda yüksek verim ve kaliteli ürün almamızı sağlayacak yöntemler kullanacağız” şeklinde konuştu.