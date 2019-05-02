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Tarım işçileri Aycan’ın gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, tarım işçilerinin yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

Tarım işçileri Aycan’ın gündeminde

Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile, Sağlık, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda katip üye olan Aycan, tarım işçilerinin yaşadığı iş ve trafik kazalarını da Tarım ve Orman Bakanından sordu. Milletvekili Aycan, tarım işçilerinin bir kısmının, aileleri ile birlikte çok zor şartlar altında çalıştığını, insan sağlığı açısından uygun olmayan ortamlarda yaşayan ve çalışan aile sayısını tespit etmek üzere yetkililerden bilgi istedi.

Tarım işçilerinin nakilleri ile ilgili sık sık gündeme gelen trafik kazalarına da değinen Aycan, emniyet güçlerinin bu konuda daha hassas davranması gerektiğini söyledi. Bu tür kazalarda ölen ve yaralanan vatandaşlarımızın sayısını Bakandan soran Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, tarım işçilerinin iş güvenliğin de son derece önemli olduğunu söyledi.

Tarım işçilerinin sosyal güvenliklerine değinen Aycan, “Tarım sektöründe çalışan işçilerimizin tamamının bir an önce sosyal güvence altına alınması gerekmektedir. Bu çalışanlarımızın prim ödemelerinin daha kolay olacağı sistemler geliştirilmelidir” dedi.

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işçi 3 hafta önce

tarım işçilerinin yövmiyeleride çok düşük ziraat odaları bi işe yaramıyor bari siz dile getirin sayın vekil.ziraat odaları işçi ücretleri konusunda hiç sesi çıkmıyor habire aidat istiyor

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