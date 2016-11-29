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Tarım ilaçları bayileri, sektörün sorunlarını görüştü

Elbistan’da faaliyet gösteren tarım ilaçları bayileri, sektörde yaşanan gelişmeler ve kuraklığın sektöre yansımalarının görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

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Tarım ilaçları bayileri, sektörün sorunlarını görüştü

Elbistan’da faaliyet gösteren tarım ilaçları bayileri, sektörde yaşanan gelişmeler ve kuraklığın sektöre yansımalarının görüşüldüğü toplantıda bir araya geldi.

Küçükler Ocakbaşı’nda gerçekleştirilen programda sektörün sorunlarının yanı sıra, iklim şartlarından kaynaklanan sıkıntıların sektöre yansımaları masaya yatırıldı. Tarım ilaçları bayileri, iklim şartlarının 2017 yılı tarım sezonu için doğurabileceği etkilerin çiftçilerin mağdur edilmeden atlatılabilmesi için çözüm önerilerini de görüştü.

Son 75 yılın en kurak günlerinin yaşandığı bu dönemde önümüzdeki dönem oluşacak verim kayıplarının piyasalara yansımalarının değerlendirildiği toplantı, birlik, beraberlik ve dayanışmanın gerekliliği sonucuyla tamamlandı.

Tarım ilaçları bayileri, bayilere ve tüm çiftçilere bol kazançlı ve verimli bir yıl dileğinde bulundu.

Toplantıya Hurmanlı Tarım, Özdil Tarım, Anadolu Tarım, Ova Tarım, Uğur Tarım, Karadumanlar Ticaret, Özbekler Tarım ve May Tarım firmalarının yetkilileri katıldı.

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DOĞAN DOĞANCAN 3 hafta önce

BU ZATLARIN KEYİFLERİ YERİNDE SORUN ÇÖZME GİBİ ÇABALARI YOK?..

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