Tarım Bağ-Kur prim ödemelerine erteleme

Koronavirüs salgını karşısında çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için atılan adımlarla ilgili de konuşan Başkan Bulut, “En kısa zamanda üreticilerimizi memnun edecek bir haber bekliyoruz” dedi.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçilerin ödediği tarım Bağ-Kur olarak adlandırılan sigorta primi ertelemeleri ve önümüzdeki günlerde başlayacak çapa dönemiyle ilgili alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçilere tanınan prim ertelemesi imkanının sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Başkan Bulut, “Çiftçilerimiz, Nisan ayı ödemelerini Ekim’de, Mayıs ayı ödemelerini Kasım’da, Haziran ayı ödemelerini ise Aralık’ta yapabilecek" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle önünü görmekte, üretimini planlamakta güçlük yaşayan çiftçiler için borç düzenlemesi ve yeni desteklerin yer aldığı bir paket çalışması beklediklerini anlatan Başkan Bulut, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid19) salgın sürecinin, ülkemizde tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması için gıda üretim ve tedarik zincirinin korunmasının üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları olarak üreticilerin sorunlarının çözümü için girişimlerimiz sürüyor. Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar, taleplerimizle ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yle görüştü. Sayın Pakdemirli, bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyledi. Kendilerinden en kısa zamanda üreticilerimizi memnun edecek bir haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da çapa döneminin önümüzdeki günlerde başlayacağını belirten Başkan Bulut, mevsimlik işçiler için İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin bir dizi karar aldığını hatırlattı.

Alınan kararlara uyulmasının önemine işaret eden Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “İnsan gücü ihtiyacının ilimiz içerisinde karşılanamaması halinde, öncelik civar iller olmak üzere diğer illerden de mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, yatılı olarak konaklayacak tarım işçileri için de koronavirüse karşı gereken tüm hijyen ve temel ihtiyaçların karşılanması noktasında azami dikkat gösterilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.