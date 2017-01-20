Tarihi Demirciler Çarşısının altyapısı yenilendi

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, tarihi Demirciler Çarşısında kanalizasyon ve yağmur suyu alt yapı çalışmalarını tamamladı.

Kahramanmaraş il genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden KASKİ Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen tarihi Demirciler Çarşısında alt yapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmayla birlikte Demirciler Çarşısı boyunca 300 metrelik kanalizasyon ve yağmursuyu hatları ile ızgaralar yenilendi.

Demirciler Çarşısındaki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar, “Burası Kahramanmaraş’ın en merkezi ve tarihi çarşılarından bir tanesi, dolayısıyla buranın alt yapısı çok eski olduğundan dolayı sorunlar yaşanmaktaydı. Bu çalışmalar sonucu alt yapı sorunlarının kalıcı olarak çözüldüğünü düşünüyoruz. Çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç ve KASKİ yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Çalışmanın tamamlanması sonucu restorasyon çalışması yapılan Demirciler Çarşısında uzun yıllar herhangi bir alt yapı sorunu olmaması hedefleniyor.



