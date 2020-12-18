Tarihçi-yazar Mustafa Köş hayatını kaybetti

Afşin ve Eshab-ı Kehf’in tarihine yönelik çalışmaları ile bilinen tarihçi-yazar Mustafa Köş, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Afşin’de nüfus müdürlüğü personeli olan ve ilçenin tarihiyle alakalı birçok belgeyi gün yüzüne çıkartan Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı Mustafa Köş, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek 55 yaşında vefat etti. Köş, daha önce de Covid-19 hastalığına yakalanmış ve Afşin Devlet Hastanesinde tedavisini tamamlayarak hastalığı yenmişti. Kansere yenilerek hayatını kaybeden Köş’ün cenazesi, Afşin ilçesinde Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.