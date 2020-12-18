banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Tarihçi-yazar Mustafa Köş hayatını kaybetti

Afşin ve Eshab-ı Kehf’in tarihine yönelik çalışmaları ile bilinen tarihçi-yazar Mustafa Köş, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Tarihçi-yazar Mustafa Köş hayatını kaybetti
banner43
 

Afşin ve Eshab-ı Kehf’in tarihine yönelik çalışmaları ile bilinen tarihçi-yazar Mustafa Köş, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenilerek hayatını kaybetti.

Afşin’de nüfus müdürlüğü personeli olan ve ilçenin tarihiyle alakalı birçok belgeyi gün yüzüne çıkartan Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı Mustafa Köş, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek 55 yaşında vefat etti. Köş, daha önce de Covid-19 hastalığına yakalanmış ve Afşin Devlet Hastanesinde tedavisini tamamlayarak hastalığı yenmişti. Kansere yenilerek hayatını kaybeden Köş’ün cenazesi, Afşin ilçesinde Asri Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler: