Tapuların yüzde 93’ü TAKBİS’e aktarıldı

Elbistan Tapu Sicil Müdürü İsmail Atakan, ilçedeki tapu kayıtlarının yüzde 93’ünün Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) aktarıldığını bildirdi.

Elbistan Tapu Müdürlüğü, 2016 yılı işlem istatistiklerini açıkladı. Tapu Müdürü İsmail Atakan tarafından açıklanan rakamlara göre, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen 10 bin 831 işlem gerçekleştirildi. Elbistan’da vatandaşlar, 2016 yılı genelinde Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 4 bin 464 satış işlemi için toplam 9 milyon liraya yakın tapu harcı ödedi.

Oldukça yoğun bir yılı geride bırakan Elbistan Tapu Müdürlüğü’nün en çok yaptığı işlemlerin başında satış işlemleri geldi. Elbistan genelinde toplam 4 bin 464 taşınmaz el değiştirdi. 19 bağış işlemi yapılırken, 580 de intikal işlemi gerçekleştirildi. İpotek işlemlerinde şahsi ipotekler 908’le başı çekerken, zirai ipotek sayısı da 246 olarak gerçekleşti. 34 konuta ipotek konulurken 826 şahsi ve 42 de zirai ipotek terkini yapıldı. 257 taşınmaz için kamulaştırma işlemi yapılırken toplam yevmiye sayısı da 15 bin 52 oldu. Bu işlemler sonucunda 1 milyon 499 bin 400 TL döner sermaye elde edildi. Elbistan’da 2016 yılı içindeki satışlar için ödenen tapu harcı 8 milyon 890 bin 821 TL oldu. 65 bin 853 TL damga vergisiyle birlikte Elbistan Tapu Müdürlüğü’ndeki işlemler karşılığından 10 milyon 456 bin 77 TL tahsil edildi.

Müdürlüğün 1 yıllık çalışmalarıyla ilgili olarak bilgi veren Elbistan Tapu Müdürü İsmail Atakan, vatandaş odaklı hizmete devam ettiklerini söyledi.

Elbistan Tapu Müdürlüğü’nün aldığı kalite belgesiyle birlikte başvuruları gün içerisinde tamamlamak için büyük gayret gösterdiklerini kaydeden Atakan, “2016 yılı için satış, devir, temlik, intikal, ipotek, tedbir, haciz ve terkin gibi taleplere yönelik işlemler düzenlenerek talep sahiplerine ve ilgili kurumlara gönderilmiştir. Hizmet kalite belgesi sahibi olan müdürlüğümüz, imkanları dahilinde tapu işlemlerini ve tarım destekleme hizmetlerini, kamulaştırma ve mahkeme kararlarını, vatandaşların taleplerini, diğer kurumlarla yazışma istek ve önerilerini, çalışma kalitesini düşürmeden en iyi şekilde yürütmeye çalışmaktadır. İlçemizdeki tapu kayıtlarının Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne (TAKBİS) girişleri devam etmektedir. İlçemizdeki kayıtların yüzde 93’ü TAKBİS’e aktarılmıştır” dedi.

Atakan, son olarak, “Etik ilkeler, kanunlar, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda bize ulaşan başvurular, hızlı, günübirlik ve vatandaş memnuniyetini gözetip karşılanmaktadır. Vatandaşlarımıza karşı daha güler yüzlü görev anlayışı ile Osmanlı Caddesi’ndeki yeni binamızda hizmet sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



