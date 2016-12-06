Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni binasında hizmet sunuyor

Elbistan’da yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce taşınma işlemleri sona eren Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü, yeni binasında hizmet sunmaya başladı.

Pınarbaşı Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde 2015 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüğü binası, hizmetini burada sürdürüyor.

Sağlık Caddesinde hazineye ait 2 dönümlük alan üzerine 700 metrekare oturumlu olarak yapılan bina, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşuyor.

Daha önce Elbistan Hükümet Konağı binasında hizmet sunan Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri, hükümet konağının yıkım işlemleri nedeniyle yeni binalarına taşındı.



