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Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni binasında hizmet sunuyor

Elbistan’da yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce taşınma işlemleri sona eren Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü, yeni binasında hizmet sunmaya başladı.

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Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni binasında hizmet sunuyor

            Elbistan’da yapımı tamamlanan ve kısa bir süre önce taşınma işlemleri sona eren Tapu Sicil Müdürlüğü ile Kadastro Müdürlüğü, yeni binasında hizmet sunmaya başladı.

            Pınarbaşı Mahallesi Sağlık Caddesi üzerinde 2015 yılında temeli atılan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüğü binası, hizmetini burada sürdürüyor.

            Sağlık Caddesinde hazineye ait 2 dönümlük alan üzerine 700 metrekare oturumlu olarak yapılan bina, bodrum, zemin ve 2 kattan oluşuyor.

            Daha önce Elbistan Hükümet Konağı binasında hizmet sunan Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlükleri, hükümet konağının yıkım işlemleri nedeniyle yeni binalarına taşındı. 

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İSMAİL GOLDEN 2 hafta önce

MEMEKETİMİZE HAYIRLI OLSUN

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Ahmet Varan 2 hafta önce

2 dönüm lük yere dörtyol agzının köşesine tıkıştıran oto parkı olmayan engelliler için bina girişi bulunmayan bu ucube yapıyı planlayanları tebrik ediyorum !! yarın o dört yolda kazalar basladıgında bakalım ne yapacaklar !

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Mehmet Eldeleklioglu 2 hafta önce @Ahmet Varan

Elbistanımıza yakıışır hayırlı olsun

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Ali 2 hafta önce

Keskentapudaki randevu sistemi tum kurumlarda olsa 1 gune islemler hemen yapiliyor.Tapu randevu sistemi cok iyi

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