Tapu Müdürlüğü, 172.kuruluş yıldönümünü kutluyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 172. yıldönümü, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatlarında büyük bir coşkuyla kutlandı. Törenlerin Elbistan ayağında ise, kutlamalar kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına Elbistan Tapu Müdürü İsmail Atakan ve personel tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunmasının ardından tören sona erdi.
Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Tapu Müdürü İsmail Atakan, tapuda birçok hizmetin online olarak verilmeye başlandığını söyledi.
Vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını belirten Atakan, “Tapu ve Kadastro Müdürlüğümüzün 172.kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Ülkemizde ilk Tapu Teşkilatı, 21 Mayıs 1847 tarihinde Defterhane-j Amire Kalemi adıyla kurulmuş ve Cumhuriyete kadar çeşitli isimler altında görevini sürdürmüştür. Tapu ve kadastro bilgi sistemi TAKBİS’te web başvuru, online randevu sistemi, kep ile yazışmalar e-arşiv sistemine geçilmiştir, mimari projelerin elektronik ortamda taranması yapılmaya başlanılmıştır. E-icra haciz ve e-haciz terkinleri icra müdürlüklerince Web üzerinde konulup kaldırılmaktadır. Ziraat Bankası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince e-ipotek yapılmaya başlamıştır. Web başvuru vatandaşlar tapu müdürlüğüne gelmeden www.tkgm.gov.tr internet üzerinden yapılabilmektedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol yapan bankalar e-ipotek yapabilmektedir” dedi.
Atakan, şöyle devam etti:
“Müdürlüğümüz imkanları dahilinde tapu işlemlerinde ve tarım destekleme hizmetlerinde toplulaştırma, kamulaştırma ve mahkeme kararlarını ve vatandaşların talepleri ve diğer kurumlarla yazışma istek ve önerileri en iyi şekilde kalite belgesi almış olan müdürlüğümüz çalışma kalitesini düşürmeden en iyi şekilde yürütmeye çalışmak olacaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün, TAKBİS Projesine vatandaşların T.C.no girişleri eksiklikleri tamamlanacaktır. Etik ilkeler, kanunlar, tüzük yönetmenlik ve genelgeler doğrultusunda performans artırıcı vatandaş başvurularını hızlı günü birlik işlem yapabilme daha düzenli vatandaşa karşı güler yüzlü vatandaş memnuniyetli görev anlayışı ile hizmet sunmaktır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 172. kuruluş yıldönümünün, milletimize ve vatandaşımıza hayırlara vesile getirmesini dilerim.”