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Tapkırankale’nin köprüsü yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi’nde yeni köprü yapımına başladı.

Tapkırankale’nin köprüsü yenileniyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Elbistan, Göksun ve Onikişubat ilçelerinde köprü ve menfezlerdebir dizi çalışma gerçekleştiriyor. Elbistan’a bağlı Tapkırankale Mahallesi’nin girişinde bulunan ve ekonomik ömrü dolduğu için kullanılamaz hale gelen köprü yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Temel kazılarına başlanan yeni köprü toplamda 14 metre uzunluğa ve 7 metre genişliğe sahip olacak. Mahallenin girişinde yer alan yapının yenilenmesiyle ilçeye ve kent merkezine ulaşımda kolaylık sağlanacak. Alabalık Üretim Tesisi’nin yer aldığı mahallede ticari faaliyetlerin aksamaması ve lojistiğin devamlılığı için çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Tapkırankale Mahalle Muhtarı İbrahim Mavi çalışmalara ilişkin, “Mahallemizin girişinde bulunan köprü artık ekonomik ömrünü tamamlamıştı ve kullanılamaz hale gelmişti. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyemize başvurduk. Ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapılmasının ardından yıkım kararı alındı ve çalışmalar başladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz mahallemize yeni yayla yolu da kazandırıldı. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim” dedi.

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Tapkırankalenin Köprüsü Yenileniyor