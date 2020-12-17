TAMP-Kahramanmaraş Çalışma Grubu afetlere hazırlık için toplandı

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Çoşkun’un Türkiye Afet Planı genel durumu, Kahramanmaraş’ın afetselliği ve önceki dönem toplantılarının sonuçlarıyla ilgili sunumu ile başlayan toplantı, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ve Vali Ömer Faruk Coşkun’un açılış konuşmaları ile devam etti.

AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu yaptığı konuşmada; “Ülkemiz jeolojik, jeofizik ve jeopolitik konumu sebebiyle başta deprem olmak üzere ciddi afetler ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu açıdan öncellikle afetlere ve acil durumlara karşı ülke ve şehirler olarak mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Afetlere müdahaleler kadar afetler öncesi yapılacak olan risk belirleme çalışmaları, risklerin azaltılması, afetlere hazırlık, afetler esnasında ve sonrasında iyileştirme faaliyetleri mutlaka önem arz etmektedir. Bu açıdan Kahramanmaraş İlimize, Sayın Valimize verdikleri önem ve büyük destekten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Coşkun ise yaptığı konuşmada; “İlimiz hem jeolojik hem de topoğrafik özellikleri nedeniyle afetselliği oldukça yüksek bir seviyededir. Bu afet tehlikelerinin başında deprem tehlikesi gelmektedir. Bilimsel olarak deprem tehlikesini önleyemeyeceğimiz gibi zamanının ve yerinin de bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle, deprem riskine karşı tüm vatandaşlarımız ve kurumlarımız ile hazırlıklı olmak zorundayız. Bu çerçevede, AFAD Başkanlığımızdan üst düzey temsilcilerin katılımı ile toplam 14 çalışma grubumuzun planları değerlendirilmiş ve planların iyileştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarılarak, bu sonuçlar çalışma gruplarımızla paylaşılmıştır. Yapılan bu değerlendirme toplantıları ilimizde yaşanabilecek afet tehlikelerine karşı müdahalede ne kadar etkin bir şekilde hazırlandığımızı görmemizi sağlamıştır.