Tam kapanma döneminde belediye hizmetleri aksamayacak

Elbistan Belediyesi, 17 günlük tam kapanma kararı sonrasında kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gereken tedbirleri aldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek tam kapanma döneminde alınması gereken tedbirler konusunda bilgi verdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için Can Kulağı Derneği tarafından yardım kolisi dağıtımları devam edeceğini ve kamu hizmetlerinin de aksatılmayacağını belirten Başkan Gürbüz, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri rutin olarak sürdürdüğü sokak hayvanlarının beslenmesi ve tedavilerini aksatmayacak. Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde devam eden çalışmalarının yanı sıra acil müdahale gerektiren durumlar için çalışmalarını kesintisiz sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Covid-19 virüsünün artan bulaşıcılığı ve her geçen gün artan vaka sayısı nedeniyle alınan tam kapanma kararının yerinde olduğunu kaydederek, “2 haftalık kapanma döneminde ilçe halkımızın mağdur olmaması için gerekli her türlü tedbirleri alacağız. Bu süreçte kamu hizmetlerimizi de aksatmadan sürdüreceğiz. Özellikle Ramazan ayını da göz önünde bulundurarak sosyal yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Kronik rahatsızlığı olan, yaşlı ve evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek. 2 haftalık tam kapanma süresince ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız, Vefa Sosyal Destek Grubu, belediye ve polis ekiplerinden destek isteyebilirler. Elbistan Belediyesi olarak koronavirüs salgının ilk gününde başlattığımız mücadele ve aldığımız tedbirleri bu süreçte de kesintisiz devam ettireceğiz” dedi.