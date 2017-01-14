Talihsiz genç, 1 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti

Elbistan sanayi sitesindeki bir işyerinde soba yakmak için kullanılan tinerin parlaması sonucunda ağır yaralı olarak Kahramanmaraş’a sevk edilen 16 yaşındaki genç, 1 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Orhangazi Mahallesi’nde yer alan Yeni Sanayi Sitesi 14. Blok’taki torna atölyesinde 13 Aralık 2016 günü meydana gelen olayda, ısınmak için işyerinde bulunan sobayı daha çabuk yakmak için kullandıkları tinerin parlaması sonucunda 2 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan ve vücudunun yüzde 60’ından fazlası yanan 16 yaşındaki Murtaza Meşe isimli genç, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti. 1 aydır bu hastanedeki yanık ünitesinde tedavi gören talihsiz gencin sağlık durumu, 14 Ocak 2017 Cumartesi günü kötüleşti. Hemen müdahale edilen Meşe, doktorların hayatta tutma çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Talihsiz bir şekilde yaşamını yitiren Murtaza Meşe’nin ailesinin aslen Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Elbistan’da Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. Babası, Elbistan Anaokulu’nda görev yapan Meşe’nin ölümü, sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. 16 yaşında hayattan kopan Meşe’nin cenazesi, Kahramanmaraş’tan getirilerek Elbistan’da toprağa verilecek.