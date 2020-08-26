Taksicilerden araçları için ‘cep’ talebi

Malatya Caddesi, Ahmet Karacabey Caddesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında durak düzenlemesine gidildiğini anlatan Mustafa Hörmetli isimli taksici, “Biz taksiciler, bir ambulans demektir. Bir insanın her işinde yardımcı olan bizleriz. Bu durumdan biz mağdur olduk. Taksiciler, Türkiye’nin her neresine giderseniz gidin anayol ya da cadde üzerinde dururlar. Vatandaşların ihtiyaç aracıdır. Biz, yetkililerden ana cadde üzerinde bir cep istiyoruz. Tüm araçlarımız için değil; tek bir araçlık cep olsa bizlerin sorunu çözülür. Vatandaşların bizleri görebileceği noktada olmak istiyoruz. İki durak bir araya gelmiş durumdayız. Sadece bizim duraktaki esnaflar olarak 50 kişiye bakmak durumundayız. Evimize ekmek götüremez duruma geldik. Pullarımızı alamadık, vergilerimizi veremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hörmetli, “İnsanlar, caddede taksiyi göremediği zaman burada taksi olmadığını sanıyor. Yaşlılar var, bayanlar var. Eşyasını taşıyamayacak durumda olanlar var. Arka sokaklara gelemeyecekler var. Taksileri hiçbir şekilde bilmeyen insanlar var. Biz, belediyemizi ve insanları yormak istemiyoruz. Bize, yardımcı olacak yeni bir adım atılmasını istiyoruz. Her durak için bir araçlık cep açılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.