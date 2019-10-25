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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Göksun-Elbistan karayolunda takla atan otomobilin sürücüsü, büyük şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Göksun-Elbistan karayolunun 28.kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Göksun’dan Elbistan istikametine doğru Ahmet Y. idaresindeki 01 ADD 762 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan otomobil, yan yatarak durabildi. Sürücü Ahmet Y., kazayı büyük şans eseri yara almadan atlattı.

Otomobilin yol ortasında kalması nedeniyle trafik tek şeritten ilerledi. Büyük çaplı maddi hasar oluşan otomobilin, trafik polislerinin çalışması sonucunda çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.




Yerel Manşetler
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