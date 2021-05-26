Takla atan otomobildeki doktor ölümden döndü

Kaza, Elbistan-Göksun karayolunun Afşin ilçesine bağlı Ördek Mahallesi kesiminde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Salman A.'nın (49) kullandığı 46 ADR 921 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamak isterken, aynı istikamette seyir halinde bulunan Afşin Devlet Hastanesi doktorlarından Doktor Gül İnci Törün'ün (33) kullandığı 01 CCV 30 plakalı otomobile çarptı. Törün’ün kullandığı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta yaralanan Törün, olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.