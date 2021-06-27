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Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Elbistan-Ekinözü karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
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Elbistan-Ekinözü karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi civarında meydana geldi. 46 NF 727 plakalı otomobil, sürücüsü Hikmet Ç.’nin (18) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Kurtboğazı mevkiinde kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, metrelerce savrulduktan sonra tarlaya uçtu. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazada, sürücü Hikmet Ç.yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine devam edilen Hikmet Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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