Takla atan cip, tarlaya devrildi: 1 yaralı

Elbistan-Nurhak karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nurhak ilçesine bağlı Hançıplak Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi G.’nin kullandığı cip, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, takla attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, demir yığınına dönen cipin sürücüsü Gazi G. yaralandı. Yaralı sürücü, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.