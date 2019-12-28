Tahminleri tutmayan Meteoroloji, “2020’nin ilk haftasında da kar var”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Elbistan’ın, Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği ve hafta boyunca yoğun kar yağışı altında kalacağı tahmininde bulunmuştu. Ancak Elbistan’da beklenen kar bir türlü yağmadı. Hafta boyunca zaman zaman yağmur etkili olurken, sadece ilçeyi çevreleyen dağların yüksek kesimleri kısmi olarak beyaza büründü. 3 iklimin kesiştiği nokta olması nedeniyle hava tahminlerinde yanılma payının yüksek olduğu görüşü ortaya atılan Elbistan için, yeni yılın ilk haftasıyla ilgili tahminlerde de kar yağışı görülüyor. Hafta başından itibaren etkili olması tahmin edilen kar, Salı gününden itibaren karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. 2020’nin ilk günü de karla karışık yağmurun yağacağı tahmin edilen Elbistan’da, soğuk ve yağışlı hava Cuma gününe kadar etkili olacak.

Hava sıcaklığında ise, hafta süresince önemli bir değişiklik yaşanmayacak.