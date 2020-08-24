Tadı varsa yeter artık!

Elbistan’da ev karantinasında olması gerekirken, karantinayı 1 saatin içinde 2 kez ihlal edip dışarı çıkarken, bir düğünde onlarca kişinin maskesiz, mesafesiz bir şekilde koronavirüsle halay çekmesi tepkiyle karşılandı.

Salgınla mücadele kapsamında vaka sayılarının artış gösterdiği kentlerin başında gelen Elbistan’da; maske takılma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması gibi konularda ciddi yaptırımlar uygulanmasına rağmen sorumsuzluk hız kesmiyor. Toplum sağlığını hiçe sayanlar, maskelerini pazılarında ya da çenelerinde taşımaya devam ederken; birçok vatandaş da maske takmıyor. Polis ekipleri, ilçe merkezinde hemen her gün denetimlerde bulunsa da virüsün yayılmasını önleyen en önemli tedbir olan maske, bazı vatandaşlar için aksesuar olmaktan öte anlam ifade etmiyor. Bu tedbirsizlik ve düğün nişan ya da cenaze gibi kalabalık ortamlarda da tedbirlerin hiçe sayılması, pozitif vakaların hızla artmasına neden oluyor. Bu kötü tablo, Sağlık Bakanlığı’nın ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasından da rahatlıkla görülebiliyor. Elbistan ilçe merkezinde virüsün uğramadığı yer kalmazken, haritanın büyük bölümü de yüksek riskin göstergesi olan kırmızıya büründü.

Elbistan’da testleri pozitif çıkan hastaların bir kısmı, sağlık durumlarına göre Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından karantinada kalmaları şartıyla evlerine gönderiliyor. Karantina altındaki hastaların takibi ve denetimi için Mahalle Denetim Ekipleri kuruldu. Ekipler, sokak sokak, kapı kapı dolaşıp, karantina altındaki Kovid-19 hastalarının evde olup olmadıklarını denetliyor. Ancak karantinada olması gereken hastalar ya da temaslılar, çarşıda, pazarda ya da markette yakalanıyor. Diğer insanların hayatını bile bile tehlikeye atan pozitif hastalar ya da temaslılar, evden çıkışlarına da çeşitli bahaneler üretseler de 3 bin 150 TL idari para cezasından kurtulamıyor.

Elbistan’da bir pozitif hastanın, geçtiğimiz günlerde ticari taksi tutarak soda ve sigara almak için dışarı çıkmasına benzer bir olay daha yaşandı. Ev karantinasındaki bir şahıs, sabah saatlerinde ikametinden ayrıldı. Polis ekipleri, ihbar üzerine şahsın adresine giderek gerekli kontrolleri yaptı. Evine dönen şahıs, 1 saat geçmeden tekrar dışarı çıktı. Polis ekipleri, aynı adrese giderek şahıs hakkında tutanak tuttu.

Düğünde koronayla halay

İlçedeki bir düğünde kaydedilen görüntüler ise, bu kadar da olmaz dedirtti. Düğün töreninde onlarca kişinin halayda bir araya geldiği görüntüler kaydedildi. Halay çekenlerin birçoğunun maske takmadığı da gözlerden kaçmadı. Koronavirüs vakalarının hızla arttığı ilçedeki sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.