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Tac Mahal Düğün Sarayı açılıyor

Tac Mahal Düğün Sarayı, yeni sezonda Elbistan’da hizmet vermeye başlayacak.

Tac Mahal Düğün Sarayı açılıyor
  Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi Yarbılar Petrol yanında 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Tac Mahal Düğün Sarayı, bölgenin en büyük ve en lüks düğün sarayı olacak.

Tac Mahal Düğün Sarayı İşletme Müdürü Neslihan Doğan, rezervasyon kayıtlarına başladıklarını ve 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayacaklarını belirterek, “Elbistan’da böyle bir mekana ihtiyaç vardı. En önemlisi kalabalık düğünlerde, nişanlarda ve diğer önemli günlerde  yapılan toplantılarda mutlaka otopark sorunu oluyordu. Bu anlamda 1000 araçlık otoparkımızla o eksiklikte burada giderilmiş oldu.

Hayatınızın en mutlu günlerinin başlangıcına adım atacağınız düğün sarayımızda bulunan çocuk oyun parkı ile çocuklar da eğlenceli vakit geçirecekler. Evlenmek isteyen çiftlerin hayalini kurdukları düğün organizasyonları arasında muhteşem bir düğün öncelikli gelir. Unutulmaz bir düğün organizasyonu için hemen bizimle iletişime geçin. Düğün öncesi nişan ve kına organizasyonunuzu en kusursuz şekilde gerçekleştiriyoruz. Daima güzellikler ile hatırlanacak bir organizasyon için deneyimli kadrolarımızla 1 Temmuz’dan itibaren açılışa özel fiyatlarımızla Elbistan’da hizmet vermeye başlayacağız” dedi.

 





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Hasan 2 hafta önce

Bu kadar Lüx Açmasaydınız eyiydi kızlar artık burda yapak derler Olan var olmıyan varr. Genede Hayırlı uğurlu olsun

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ahmet Ç. 2 hafta önce

Ölü yatırım olmuş. Mimari açıdan da büyük sıkıntıları var. Harcanan paraya yazık.Her yer düğün salonu oldu a

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adem 2 hafta önce

Dügün sarayına verdiğiniz isimle elbistan halıkının kültür seviyesi nekdar da tezat.

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Misafir Avatar
emekli dayı 2 hafta önce @adem

gardaşım adam yatırım yapmış beşiktaş çarşı herşeye karşı gibi heb eleştiri heb olumsuzluk bu tür yatırımlar rekabet ve istihdam saglar üç beş gariban ekmek yer.kalite yükselir...bir çok düğün salonunda hizmet sıfır kalite sıfır

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Mesut 2 hafta önce

Kardaşım bu kadar lükse ne gerek vardı. Millet eskiden kapısının önünde, sokakta yapardı daha samimi daha güzel olurdu.

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Oguz 2 hafta önce

Çok lazım di saolasizz eksik olmayın memleket yıllardır bu düğün salonunu bekliyordu aferim

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Vatandaş 2 hafta önce

Cok büyük bir hizmet millet kan ağlıyor düğün yapamıyor yinede hayırlı olsun

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sevda 2 hafta önce

aman neguzel hicte elbistanda dugun salonu yoktu tebrikler

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Ayse yalın 2 hafta önce

Bu kadar lüks bu kadar israflık niye kimlerin gücü yetecek kimler orda düğün yapacak oda belli helal para kazanan orada düğün yapamaz aile içi huzursuzluklar başlar boşanmalara sebep olunur ne bu saray merakı her zaman mütevazilik güzeldir

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