Tac Mahal Düğün Sarayı açılıyor

Bahçelievler Mahallesi Çilingir Caddesi Yarbılar Petrol yanında 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Tac Mahal Düğün Sarayı, bölgenin en büyük ve en lüks düğün sarayı olacak.

Tac Mahal Düğün Sarayı İşletme Müdürü Neslihan Doğan, rezervasyon kayıtlarına başladıklarını ve 1 Temmuz’dan itibaren hizmet vermeye başlayacaklarını belirterek, “Elbistan’da böyle bir mekana ihtiyaç vardı. En önemlisi kalabalık düğünlerde, nişanlarda ve diğer önemli günlerde yapılan toplantılarda mutlaka otopark sorunu oluyordu. Bu anlamda 1000 araçlık otoparkımızla o eksiklikte burada giderilmiş oldu.

Hayatınızın en mutlu günlerinin başlangıcına adım atacağınız düğün sarayımızda bulunan çocuk oyun parkı ile çocuklar da eğlenceli vakit geçirecekler. Evlenmek isteyen çiftlerin hayalini kurdukları düğün organizasyonları arasında muhteşem bir düğün öncelikli gelir. Unutulmaz bir düğün organizasyonu için hemen bizimle iletişime geçin. Düğün öncesi nişan ve kına organizasyonunuzu en kusursuz şekilde gerçekleştiriyoruz. Daima güzellikler ile hatırlanacak bir organizasyon için deneyimli kadrolarımızla 1 Temmuz’dan itibaren açılışa özel fiyatlarımızla Elbistan’da hizmet vermeye başlayacağız” dedi.