Tabur’dan veda mesajı

Tabur, görev süresinin sona ermesiyle birlikte yayımladığı veda mesajında, “Görev ve sorumluluk bilinci içinde devlet anlayışı ile tarafsız ve adil olarak Ekinözü’nde yaşayan her vatandaşın kaymakamı olarak hizmet etmeye gayret ettim” dedi.

Görev süresi boyunca makamını tüm Ekinözü halkına açık tuttuğunu belirten Tabur, “Bir buçuk yıla yakın süredir görev yaptığım güzide ilçemiz Ekinözü’ndeki görevim sona ermiştir. Görev sürem boyunca bana verilen görevleri, layıkıyla gerçekleştirmek ve istenilenin fazlasını yapmak için gayret gösterdim. Devletin her zaman hoşgörüsünü, merhametini, şefkatini ve gülen yüzünü göstermeye çalıştım. Bana verilen görevleri hak, hukuk ve adalet anlayışı içerisinde yerine getirmenin huzuru ile görevimden ayrılıyorum. Yaradan’a ve yaratılana duymuş olduğumuz sevgi, muhabbet ile bu mevki ve makamların bizlere milletin emaneti olduğu idraki ile sizlere hizmet etmeye çalıştım. Makamım sonuna kadar siz değerli Ekinözülülere açık oldu.

Yapmış olduğumuz başarılı çalışmalarımızda her zaman bizlere destek olan Sayın Valimize ve siz değerli Ekinözülülere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



