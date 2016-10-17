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Tabanca ile şaka 2 kardeşi yaşamdan kopardı

Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nde silahla şaka yapmak isterken kendisinden 1 yaş büyük ablasının ölümüne neden olan 13 yaşındaki kardeş de hayatını kaybetti.

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Tabanca ile şaka 2 kardeşi yaşamdan kopardı
 Elbistan’a bağlı Çatova Mahallesi’nde silahla şaka yapmak isterken kendisinden 1 yaş büyük ablasının ölümüne neden olan 13 yaşındaki kardeş de hayatını kaybetti.

16 Ekim 2016 Pazar günü Çatova Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 13 yaşındaki Alirıza Özcan’ın ile ablası Dilan Özcan’ı (14) hayattan koparan olay, tabanca ile şakalaşma sonucunda meydana geldi. İddialara göre Alirıza Özcan, anne ve babasının evde olmadığı sırada tabanca ile kendisinden bir yaş büyük ablası Dilan Özcan’a tabanca ile şaka yapmak istedi. Alirıza’nın ablasına doğrulttuğu silah, bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, abla Dilan’ın kafasına isabet etti. Ablasının yaralandığını gören Alirıza, kapıldığı korkunun etkisiyle aynı silahı kafasına dayayarak tetiğe bastı. Olayda ağır yaralanan iki kardeş, kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Abla Dilan, olaydan kısa bir süre sonra burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1 evladını kaybetmenin acısıyla yıkılan gözü yaşlı aileye ikinci kara haber ise sabah saatlerinde verildi. Küçük Alirıza, ablasından 12 saat sonra yaşama veda etti.

Ablasıyla birlikte ölüme giden Alirıza Özcan’ın Çatova Ortaokulu 8.sınıf öğrencisi olduğu, abla Dilan’ın ise Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuduğu öğrenildi. Her iki kardeşin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından doğum yerleri Çatova Mahallesi’ne getirilerek defnedilecek. 

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Vatandas 2 ay önce

Bireysel+silahlanmaya+hayir+%21

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Yemliha doğan 2 ay önce

Allah ailesine sabır versin kalanların başı sağolsun

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Mustafa tontuşu 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ailesine Allah sabır versin inşAllah

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Sibel 2 ay önce

Allah ım hiçbir ana babaya böyle bir acı yaşatmasın. Sabırlar versin Rabbim.cennette buluştursun inşaAllah.

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Elbistan 2 ay önce

Allahım sabirlarini versin aileye bi anne olarak çok üzüldüm Allah rahmet eylesin :(

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Ramazan Tontus 2 ay önce

Allah rahmet eylesin rabbim ailesine sabır versin

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Harun 2 ay önce

Allah kalanlara sabır versin,

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İMAMHATİP KIRTASİYE 2 ay önce

MEKANLARI CENNET OLSUN ALLAH GERİDE KALANLARINA SABIR VERSİN..

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