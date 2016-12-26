SYDV Mütevelli Heyeti seçimleri yapıldı

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti’nde yer alacak mahalle muhtarları, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Hasan Cihangir ile Demircilik Mahalle Muhtarı Halil Ocak oldu.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyeti üyelerinin seçimi için muhtarlar sandık başına gitti.

SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar temsilcisi üyelerinin seçimi Öğretmenevinde, mahalle muhtarları arasında yapıldı. Seçimlerde 3 aday yarıştı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Cihangir, Demircilik Mahallesi Muhtarı Halil Ocak ve Battalgazi Mahallesi Muhtarı Arif Yılmaz, bu göreve adaylığını açıklayan isimler oldu.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından seçimlerde Hasan Cihangir 49, Halil Ocak 48 ve Arif Yılmaz ise 30 oy aldı. Bu sonuçlara göre Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Cihangir ve Demircilik Mahallesi Muhtarı Halil Ocak, Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2017 yılı mütevelli heyetinde muhtarları temsil edecek üyeler oldu.