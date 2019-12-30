SYDV Mütevelli Heyeti muhtar üye seçimleri yapıldı

2020 yılında SYDV Mütevelli Heyeti’nde yer alacak olan mahalle muhtarları, Fakıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel ile Çıtlık Mahalle Muhtarı Orhan Güngör oldu.

Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) bir yıl boyunca görev yapacak mütevelli heyeti üyelerinin seçimi için muhtarlar sandık başına gitti. SYDV Mütevelli Heyeti'nin muhtar temsilcisi üyelerinin seçimi, Elbistan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) Müdürü Dilek Otlutepe’nin gözetiminde 84 mahalle muhtarının katılımı ile yapıldı. Seçimde, Fakıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel, Çıtlık Mahalle Muhtarı Orhan Güngör, Karaelbistan Mahalle Muhtarı Veli Çınar ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarı İmam Hüseyin Arpacı adaylığını açıkladı. Yapılan oylama ve sayımın ardından, SYDV Mütevelli Heyetinde 2020 yılında görev yapacak olan muhtarlar Çıtlık Mahalle Muhtarı Orhan Güngör ve Fakıoğlu Mahalle Muhtarı Mehmet Yücel olarak belirlendi.

SYDV mütevelli heyetine seçilen Orhan Güngör ve Mehmet Yücel, seçimlerde kazananların yine muhtarlar olduğuna işaret ederek, “Son derece demokratik bir seçim olmuştur. Muhtarlarımızın yoğun bir katılım göstermesi bu işe verilen önemin bir parçasıdır. Muhtar arkadaşlarımızın büyük teveccühü ile bu göreve seçilmemizden dolayı, destek olan ve olmayan muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçe bazında muhtarlarımızı en iyi şekilde temsil ederek, onların sözcüsü olacağız” şeklinde konuştular.



